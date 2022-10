Bombeiros vão receber mais dois milhões em 2023

Inês Malhado Hoje às 01:07 Facebook

As associações humanitárias de bombeiros voluntários vão receber mais dois milhões de euros de financiamento permanente do Estado no próximo ano.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023, a transferência para as corporações rondará cerca dos 31,7 milhões de euros. Comparando-a com os valores pagos este ano (29,7 milhões de euros), o financiamento aumentará 6,7% e essa é a maior variação percentual registada nos últimos cinco anos, apurou o JN, junto do Ministério da Administração Interna.

Neste período de tempo, o financiamento anual das corporações de bombeiros aumentou 21,2%, passando dos 26,1 milhões de euros em 2018 para um total de 31,7 milhões de euros na proposta orçamental para o próximo ano.