Bons exemplos de escolas inspiram plano para travar insucesso

Estratégias já usadas em vários agrupamentos, como paragens ao fim de oito semanas, retenções só no fim do ciclo e criação de turmas paralelas, são métodos adotados para recuperar as aprendizagens.

No Agrupamento de Escolas do Cristelo, em Paredes, e no Agrupamento João de Meira, em Guimarães, nenhum aluno reprovou nos últimos anos letivos. As estratégias adotadas nos dois agrupamentos para combater o insucesso e o abandono escolares estão incluídas no Plano de Recuperação das Aprendizagens do Ministério da Educação, que cada escola terá autonomia para aplicar.

Mário Rocha, presidente do Agrupamento de Escolas do Cristelo, conta que, até 2016, a taxa de insucesso e de abandono era de 25%. Desde então, adotaram estratégias de tutoria, coadjuvação e mentoria entre pares para ajudarem os alunos com dificuldades e mais ninguém chumbou. Para tal, contribuiu ainda terem deixado de fazer retenções no final de cada ano letivo e adiarem essa decisão para o último ano do ciclo.