"Boom" de cirurgias vai ser a próxima "pandemia" do SNS

Dentro de três a quatro meses, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá enfrentar uma nova "pandemia", desta vez causada não por um vírus, mas por sobrecarga das listas de espera para cirurgia, alertaram vários cirurgiões num debate sobre o impacto da covid-19 na atividade cirúrgica.

Segunda-feira, a maioria dos hospitais retomou parte da atividade programada, suspensa desde meados de março. Há novas regras para ir ao hospitais, desde medição da temperatura, respeito pelos horários programados e limitação do acesso dos acompanhantes.

Ainda não se conhece a dimensão do que aí vem - com a suspensão de consultas e exames, os diagnósticos estão por fazer -, mas os cirurgiões esperam um "boom" de doentes com indicação cirúrgica nos próximos meses. Só em março, ficaram por fazer 9000 cirurgias e 500 mil consultas em hospitais e centros de saúde. Há quem diga que o desafio do SNS será ainda maior do que o da covid-19.