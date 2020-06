Boom na venda de bicicletas gera escassez em todo o Mundo

João Queiroz Hoje às 09:14 Facebook

A pandemia desencadeou uma corrida desenfreada às bicicletas, por quem se viu privado do ginásio, por quem foge do transporte público ou pelas famílias, como forma de manter as crianças ativas durante o confinamento.

Mas também paralisou a indústria em todo o Mundo, como em Portugal, o maior exportador e um dos maiores produtores da Europa. Os cortes no abastecimento foram inevitáveis e nem a retoma acelerada da produção está a ser capaz de responder a este exponencial e continuado aumento da procura. Muitos stocks estão, por isso, esgotados - há clientes a esperar meses por um modelo.