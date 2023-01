Braço de ferro entre Governo e professores está para durar

Alexandra Barata Hoje às 08:19 Facebook

Sindicatos dizem que a proposta de acesso às vagas do 5.º e 7.º escalões contém elementos de "instabilidade e de precariedade". Greves distritais decorrem até dia 8.

A ronda negocial entre o ministro da Educação, João Costa, e os representantes dos sindicatos dos professores, ocorrida esta semana, não conseguiu acalmar os ânimos da classe docente, que vai manter as greves e as manifestações agendadas. O descontentamento é tal que até a FNE - Federação Nacional da Educação vai engrossar os protestos agendados pela Fenprof - Federação Nacional de Professores. O sexto dia de greve regional decorre amanhã no distrito de Castelo Branco.

"Temos o calendário marcado e, tendo em conta as propostas apresentadas pelo Ministério da Educação (ME), vamos mantê-lo", assegura Francisco Gonçalves, secretário-geral-adjunto da Fenprof. "Endurecer as formas de luta vai depender daquilo que o ME for apresentando até dia 11". Para este dia, foi convocada uma manifestação nacional de professores. Até lá, as greves distritais de 24 horas vão continuar pelo país, por ordem alfabética.