Braga alerta para a violência no namoro com mensagens em bancos de jardim

A PSP, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Liga Portuguesa Contra o Cancro uniram-se à Junta de S.Victor, a mais populosa de Braga, numa campanha contra a violência no namoro, que decorre em plena rua.

Durante esta segunda-feira, no Largo da Senhora-a-Branca, estão instalados três bancos de jardim que convidam as pessoas a refletirem sobre três mensagens deixadas pelas três entidades, sob o lema "Senta-te e pensa...".

No banco vermelho, a APAV desafia os cidadãos a pensarem "sobre as vezes que tiveram um amor e o maltrataram", refere o presidente da Junta de S.Victor, Ricardo Silva. Já no assento pintado a azul e branco, a PSP alerta para a importância da denúncia. "Se pensaste em denunciar, não hesites em fazê-lo! A violência no namoro é crime", lê-se na mensagem envolta num coração.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, num banco cor-de-rosa, pede reflexão sobre a violência ou abandono nas "alturas de doença"."De um modo geral, a violência é terrível, mas às pessoas com cancro, em particular, não permite que o sistema imunitário funcione da mesma maneira. Pessoas com cancro vítimas de violência doméstica são altamente prejudicadas na sua cura", sublinhou Fátima Soeiro, da delegação de Braga da Liga.

"Muitas vezes, acontece de doentes com cancro serem impedidas de fazer tratamentos, porque os ciúmes são tão fortes, que elas têm receio de dizer que precisam de sair para fazer tratamentos", acrescentou a responsável.

Marta Mendes, da APAV de Braga, não adiantou dados sobre as queixas de violência doméstica no concelho, mas esclareceu que, "a maioria" das vítimas, são do sexo feminino e adultas.

"A PSP faz um apelo concreto à denúncia. Sabemos a importância da informação inicial, que irá permitir ter conhecimento do crime e desenvolver o processo para responsabilizar os autores", reforçou o comissário Jorge Magalhães, da PSP de Braga.