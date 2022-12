Braga: cartão escolar aumentou a segurança e aliviou os serviços

Sandra Freitas Hoje às 08:52 Facebook

Em Braga, o cartão escolar é acessível ao segundo e terceiro ciclos Secundário das escolas públicas e usado também por professores.

Daniela Monteiro deixou de ter preocupações quando se esquece de comprar folhas de teste. Mariana Barreiro já não se lembra de perder o tempo do intervalo em filas na reprografia. Desde que, no início do ano letivo, as alunas da Secundária Alberto Sampaio, em Braga, passaram a usufruir de um cartão escolar, que pode ser carregado no multibanco (por MB way ou Payshop), ter ou não dinheiro no bolso para usufruir dos serviços da escola deixou de ser um problema.

"A minha mãe anda, muitas vezes, na rua em trabalho e é muito fácil entrar numa Payshop e carregar o cartão, quando tenho uma emergência. Às vezes, preciso de folhas de teste logo para o início da manhã e peço-lhe para carregar", conta Daniela Monteiro, acreditando que, para os alunos mais novos, "é muito mais seguro" não ter de andar com dinheiro.