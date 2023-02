Braga da Cruz alerta ministra para conflitos

C.S. Hoje às 22:55 Facebook

Luís Braga da Cruz, antigo ministro da Economia que presidiu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, alertou, esta quinta-feira, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, para os conflitos que prevê no âmbito da descentralização em curso, sugerindo-lhe "uma plataforma interministerial" para os resolver.

Num debate, na Fundação Serralves, centrado na regionalização e na transferência de competências para as CCDR, Braga da Cruz dirigiu-se diretamente à ministra, antecipando "muito conflito". Disse-lhe que seria "boa ideia" conceber "uma plataforma interministerial para a resolução de conflitos potenciais entre visões sectoriais e regionais".

No debate moderado por Inês Cardoso, diretora do JN, o antigo ministro destacou ainda que "a grande reforma do Estado será a regionalização", mas alertou para "os riscos do referendo" que "é preciso acautelar" e defendeu uma revisão para retirar os entraves que foram criados no âmbito desta consulta.

A reboque das preocupações de Braga da Cruz, a ministra atacou o PSD. "Luís Montenegro é contra o referendo e isso coloca um problema adicional em 2024".