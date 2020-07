Braga e Santarém com aviso laranja por causa do calor

Hoje às 11:02 Facebook

O país está em aviso amarelo devido à persistência de tempo quente, com exceção dos distritos de Braga e Santarém que se mantêm sob aviso laranja, num dia em que as temperaturas descem ligeiramente.

A persistência de valores elevados das temperaturas máximas, até às 21 horas deste sábado, levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar 15 dos 18 distritos do país em aviso amarelo.

O distrito de Faro assim como os arquipélagos da Madeira e dos Açores são os únicos com aviso verde.

Na sexta-feira, havia oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja: Braga, Santarém, Porto, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja.

Este sábado, com aviso laranja estão apenas os distritos de Braga e Santarém. Um sinal de que as temperaturas altas começam a descer, ainda que ligeiramente durante este dia.

No domingo, embora se mantenha o tempo quente, próprio do verão, as temperaturas vão baixar entre três e oito graus, com especial incidência na região centro e norte.