Bragança ainda não se habituou a ter uma porta do Governo

A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, diz que "não há como voltar atrás," em ter esta Secretaria num território mais periférico de Portugal, como a que está em Bragança há dois anos, independentemente da cor política do Governo e mesmo que tal facto não seja do conhecimento da população local.

"Não ter seria um grande retrocesso na coesão territorial, que tem esta responsabilidade não só da valorização do Interior, mas do desenvolvimento do país à mesma velocidade", explicou Isabel Ferreira ao JN.

A Secretaria de Estado para a Valorização do Interior (SEVI), instalada no Brigantia EcoPark, em Bragança, é vista por Jorge Fidalgo, presidente da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes e autarca de Vimioso, eleito pelo PSD, como um interlocutor próximo dos municípios.