Bragança, Leiria e Beja são os distritos onde mais se paga pela eletricidade

Comparador de tarifários identificou que é no interior do país que a fatura com a eletricidade mais pesa nos bolsos dos portugueses

Em 2020, o consumo de eletricidade nas habitações subiu cerca de 23%, comparativamente com 2019. Um estudo do Payper (um comparador de tarifários e ferramenta para a gestão das contas mensais) revelou que houve uma subida acentuada entre março e junho deste ano, e a despesa média mensal em eletricidade durante 2020 ascendeu a 70,55 euros.

Utilizando um "algoritmo de inteligência artificial aplicado a 388 mil faturas", como se lê no comunicado emitido, o Payper conseguiu analisar a variação no consumo de eletricidade ao longo do ano, com base nas faturas inseridas na aplicação.

É em Bragança que mais se paga energia em despesas domésticas, com uma média de 107,59 euros por mês. Leiria é o segundo distrito onde a despesa doméstica mensal com eletricidade é maior, com uma média de 81,97 euros, seguido de Beja, com 79,85 euros. O distrito onde menos se paga eletricidade é na Guarda, com uma média de gasto mensal de 55,09 euros.

Quanto às previsões para 2021, o Payper prevê que a despesa média em eletricidade por habitação possa descer até 13,5%, cerca de 61 euros por mês, numa situação de desconfinamento progressivo. Em matéria de impostos, a empresa prevê que "a redução do IVA para clientes domésticos com potência contratada até 6,9 kWh" aplicada nos primeiros 100 kWh de consumo poderá permitir uma poupança de 1,6 euros por mês, em média.

Para as famílias numerosas, que têm três ou mais filhos, prevê-se um desconto específico, que deverá entrar em vigor em março de 2021, "que permitirá beneficiar de um desconto na taxa intermédia de IVA nos consumos mensais até 150 kWh, ou seja, uma poupança de, em média, 2,23 euros por mês, e de 26,76 euros por ano", como se lê no comunicado.

O estudo revela que, em 2021, novos comercializadores deverão entrar no mercado, com ofertas mais competitivas. O Payper é uma aplicação para telemóveis e online, de uso gratuito, que é utilizada para a gestão das contas mensais e para comparação dos diferentes tarifários disponíveis no mercado.