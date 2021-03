Segunda fase da testagem da comunidade escolar será "mais exigente"

Mónica Ferreira Hoje às 11:10, atualizado às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, visitou na manhã desta segunda-feira, o Centro Escolar de Paços de Ferreira.

No arranque às aulas presenciais para as crianças das creches, pré-escolar e primeiro ciclo, o ministro garantiu que o processo de testagem vai ser intensificado para o pessoal docente e não docente e garantiu que "as escolas continuam a assegurar um conjunto de procedimentos que fazem das escolas um lugar seguro".

Após visitar o Centro Escolar de Paços de Ferreira, onde interagiu com os alunos que regressaram às aulas neste novo desconfinamento, Tiago Brandão Rodrigues deu nota de que o processo de testagem às comunidades educativas teve início no dia 20 de janeiro, tendo sido realizados 65 mil testes, com grau de positividade entre 0,1 e 0,2 por cento.

No novo arranque das escolas, dá-se início a uma segunda fase, "muito mais exigente", durante a qual vai ser feito "um primeiro varrimento" a todos os que agora regressam às escolas. Contudo, o ministro não se comprometeu com números e timings relativos ao processo de vacinação da comunidade educativa, que se inicia no próximo fim de semana, acrescentando que quem tem a responsabilidade de vacinar é a task-force. "Fomos informados pela task-force que no próximo fim de semana começa a empreitada de vacinação dos docentes e não docentes das nossas escolas e que continuará no mês de abril", explicou.