Brasil com mais de 33 mil novos casos e 739 mortes

O Brasil registou nas últimas 24 horas mais 739 mortes associadas à covid-19, número que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 513.474, segundo os dados anunciados no sábado pelo ministério brasileiro da Saúde.

O país registou ainda 33.704 novos casos de infeção durante o período em análise e acumula agora 18.420.598 pessoas infetadas dezasseis meses após o surto de SARS-CoV-2, cuja propagação ainda está fora de controlo em solo brasileiro.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país com o segundo maior número de mortes associadas à covid-19 em todo o mundo, depois dos Estados Unidos (600 mil) e regista o terceiro maior número de pessoas infetadas, atrás dos Estados Unidos (33,2 milhões) e da Índia (30,1 milhões).

Os dados epidemiológicos no gigante latino-americano tendem a ser mais baixos nos fins de semana, devido a uma menor atividade por parte das autoridades de saúde pública.

Os estados brasileiros com mais mortes relacionadas com a covid-19 são: São Paulo (126.050), Rio de Janeiro (55.181) e Minas Gerais (45.888), todos localizados na região sudeste do país e também as mais povoadas.

O Ministério da Saúde informou igualmente que a incidência acumulada é agora de 8.766 positivos por 100.000 habitantes, enquanto que o número de mortes atingiu 244, igualmente por 100 mil pessoas.

Desde maio último, o país está a manifestar uma tendência crescente de infeções, que alguns especialistas de saúde pública qualificam como o início de uma terceira vaga pandémica.

A pressão sobre os hospitais diminuiu ligeiramente no país, mas continua a ser muito elevada em grande parte do Brasil.

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), um dos principais centros de investigação médica da América Latina, 15 dos 27 estados brasileiros têm atualmente uma taxa de ocupação nas suas unidades de cuidados intensivos (UCI) de mais de 80%, um nível considerado crítico.

Vários fatores estão a ser apontados por especialistas epidemiológicos para esta nova subida no número de contágios, tais como o cansaço social e a circulação de variantes mais contagiosas, tudo isto no quadro de uma campanha de vacinação lenta.