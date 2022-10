Brasileiras denunciam várias formas de violência em Portugal

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:48 Facebook

Várias mulheres brasileiras protestaram este sábado, na Praça da Liberdade, no Porto, contra as violências de que dizem ser alvo todos os dias em Portugal: assédio, exclusão, ameaças, chantagem e manipulação.

"Qual é o crime de ser emigrante?" ouvia-se através do megafone segurado por Aline Rossi, coordenadora política da Coletiva Maria Felipa, durante o protesto que decorreu este sábado no Porto. Com o objetivo de dar visibilidade ao caso de uma cidadã brasileira que alegadamente foi violada por um agente do SEF em 2020, o grupo de mulheres aproveitou para dar voz e refletir sobre as violências que dizem viver todos os dias em Portugal.

Uma luta contra a discriminação constante, quer no trabalho, quer no acesso à habitação e à saúde juntou as várias mulheres que foram partilhando testemunhos. "Quando tentamos arrendar uma casa, ou nos dispensam automaticamente ou dizem que é uma casa de família", afirma Aline Rossi. Acrescenta que, através das redes sociais, são muitas vezes alvo de ameaças de violação, de assédio, de agressão, chantagem e manipulação. A discriminação é sentida pelos mais velhos mas também pelos mais novos. "O meu filho é luso-brasileiro e, quando está comigo, fala brasileiro, mas quando está sozinho não o faz porque é excluído", afirmou.