Brasileiros são quase um terço do total de imigrantes

No ano passado, havia 204 694 brasileiros a residir em Portugal, são quase um terço do total de estrangeiros, revela Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) divulgado esta quinta-feira. Esta continua a ser a principal comunidade estrangeira a procurar o nosso país para viver, seguida do Reino Unido. A Índia surge, pela primeira vez, entre as cinco nacionalidades que mais imigraram para Portugal.

O Brasil continua a ser o país mais representativo, ao corresponder a 29,3% dos imigrantes a residir em Portugal. Contudo, enquanto a procura continuou a aumentar (11,3%) em relação ao ano anterior, o mesmo não sucedeu com os cidadãos do Reino Unido e de Cabo Verde que mais procuravam o nosso país, ao verificar-se uma quebra de 9,3% e de 6,9%, respetivamente.

Em contrapartida, a Itália mantém-se como a quarta nacionalidade que mais imigra para Portugal, com um reforço de 2,6%, em relação a 2020, e a Índia destaca-se ao registar um crescimento de 5,7%, que lhe permitiu ultrapassar França, China, Ucrânia e Roménia. Ou seja, no ano passado, já havia 30 251 indianos a viver no nosso país, apenas menos 568 do que italianos.