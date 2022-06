Brilhante Dias diz que Costa falará "no momento próprio"

Carla Sofia Luz Hoje às 13:17 Facebook

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, recusa comentar a decisão de António Costa de revogar o despacho do ministro das Infraestruturas, considerando que o primeiro-ministro falará "no momento próprio".

Na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias garante que o grupo parlamentar do PS "não sabia" da decisão para o novo aeroporto de Lisboa, mas diz que "não tinha de saber".

"A condução e a orientação do Governo é uma matéria exclusiva do primeiro-ministro. Não é uma matéria que diga respeito ao grupo parlamentar do PS. O senhor primeiro-ministro conduz a ação do Governo e, no momento próprio em função da sua agenda, dirá o que entender", sublinhou o líder parlamentar do PS, recusando fazer comentários sobre esta crise política no Governo.