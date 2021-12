Brinquedos mais caros na lista dos mais vendidos neste Natal

Erika Nunes Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Preços no top dez das grandes superfícies vão desde 1,86 a 119,99 euros, mas o preço médio ronda os 39. Comerciantes contabilizam aumento da faturação

Os pedidos dos mais pequenos ao Pai Natal estão mais caros do que nunca, com artigos dos mais vendidos a custar até 119,99 euros, sendo o preço médio de 39,1 nas grandes superfícies. As famílias estão a consumir mais, revelaram fontes do Continente, Auchan e El Corte Inglés. Por calcular ficam ainda os gastos online, que também sobem na hora de comprar para as crianças.

Na lista dos dez mais vendidos, o Continente tem os brinquedos mais caros, com um "Nenuco Maxi Care Center" a custar praticamente 120 euros e o brinquedo mais barato, o "Monopoly Standard Refresh", a custar 22,99. O preço médio dos mais vendidos é de 58,19 euros.