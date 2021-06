Britânicos com vacinação completa dispensados de quarentena

Hermana Cruz Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os britânicos com vacinação completa que queira entrar em Portugal vão estar dispensados de quarentena, a partir da primeira quinzena de julho. Essa é a última orientação do Governo português que está a pedir reciprocidade ao Reino Unido.

O anúncio foi feito, nesta manhã de quarta-feira, no Parlamento, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. "Reservamos especificamente para o Reino Unido uma condição, que julgamos ser o caminho a seguir: permitir o acesso de cidadãos britânicos a Portugal, desde que tenham a vacinação completa", revelou Augusto Santos Silva.

Segundo o governante, a medida começa a vigorar na primeira quinzena de julho. Sendo assim, os britânicos com vacinação completa passarão a estar dispensados de quarentena. "As obrigações de quarentena permanecem para África do Sul, Brasil, Índia e Nepal. Mas para o Reino Unidos são levantadas restrições se os britânicos estiveram vacinados", especificou Augusto Santos Silva, numa audição parlamentar pedida pelo PSD.

O ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou ainda que Portugal está a pedir ao Reino Unido reciprocidade, ou seja, que aplique a mesma pedida aos portugueses que pretendam entrar no Reino Unido. "É uma condição prudente", considerou Santos Silva, numa audição na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas em que garantiu não ter sido surpreendido pela decisão do Reino Unido de retirar Portugal no corredor verde. "Não é uma questão de surpresa. É uma questão de discordância", vincou.

Santos Silva explicou que nenhum dos dois argumentos usados pelo Reino Unido (a predominância da nova variante do Nepal e o número de novos casos) correspondiam à realidade nacional. Acresce que, segundo o ministro, foi Portugal que notificou o Centro Europeu de Controlo de Doenças da existência de 12 casos da variante nepalesa no país.

"Os diplomatas portugueses são muito bons mas não são santos milagreiros", concluiu o ministro.