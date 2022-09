Bruxelas dá luz verde a vacinas adaptadas

Joana Amorim Hoje às 14:38 Facebook

Em causa vacinas da Pfizer e da Moderna a serem administradas a maiores de 12 anos como dose de reforço.

A Comissão Europeia prometeu uma decisão rápida à recomendação da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e cumpriu, autorizando as duas vacinas adaptadas à subvariante BA.1 da ómicron, a serem administradas a maiores de 12 anos como dose de reforço. Em causa, recorde-se, as inoculações da Pfizer/BioNTech (Comirnaty) e da Moderna (Spikevax). Ao início desta tarde a Direção-Geral da Saúde revela, em conferência de imprensa, o plano de vacinação para o próximo outono/inverno.

"Agir agora limitará a pressão sobre os sistemas de saúde e disrupções nas economias", frisa a comissária europeia da Saúde, instando os Estados-membros a concluírem os seus esquemas vacinais primários, a priorizarem a dose de reforço nos maiores de 60 anos e em pessoas com doenças de risco e a avançarem com a vacinação em simultâneo contra a covid-19 e a gripe. Sem nunca esquecer, vinca Stella Kyriakides, a vigilância epidemiológica: "Também é essencial que sistemas de vigilância resilientes sejam criados para monitorizar o desenvolvimento do vírus".

A EMA recomendou, na passada quinta-feira, a autorização das versões adaptadas das vacinas Comirnaty e Spikevax que mostraram, em estudos científicos, puderem "desencadear uma resposta imunitária forte contra a BA.1 da ómicron e a cepa original da SARS-CoV-2 em pessoas previamente vacinadas [esquema primário]". Tendo mesmo sido "mais eficazes contra a subvariante BA.1 do que as vacinas originais". Quanto aos efeitos secundários destas versões adaptadas, diz aquela autoridade de saúde serem "comparáveis aos observados com as originais e que foram tipicamente leves e de curta duração".

Pelas 15 horas desta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, e o coordenador do Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde, coronel Carlos Penha-Gonçalves, apresentam o plano de vacinação contra a covid-19 e a gripe, que arranca na próxima semana nos maiores de 80 anos.