Bullying: Diretor-geral da Educação transferiu de escola 18 estudantes

Revisão do Estatuto do Aluno é defendida por ser muito burocrático.

No ano letivo passado, o diretor-geral da Educação aprovou 18 transferências de escola, revelou o Ministério da Educação ao JN. Esta tem sido a medida mais grave, aplicada no âmbito do Estatuto do Aluno, já que a expulsão só foi determinada uma vez no ano letivo de 2019/2020.

A transferência pode ser imposta a estudantes com mais de 10 anos, desde que haja vaga, transportes e se confirme o risco para os outros alunos. Os presidentes das associações de diretores temem que a crise económica e social possa fazer aumentar o número de agressões nas escolas e defendem a revisão do Estatuto.