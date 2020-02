Burlas com MB Way fazem queixas disparar 169%

Hoje às 10:53 Facebook

Principais vítimas são utilizadores de sites, como OLX e Custo Justo.

As reclamações de consumidores alegadamente burlados através da aplicação MB Way dispararam no Portal da Queixa. Só em janeiro houve 86 registos, quase tantos como no total do ano passado. No conjunto do ano passado houve registo de 102 queixas.

Em apenas um mês, houve um aumento de 169% face ao período homólogo, lê-se num comunicado enviado pelo Porta da Queixa.

O aumento de burlas com esta aplicação de pagamento tem vindo cada vez mais a motivar alertas das autoridades de segurança. As principais vítimas tendem a ser utilizadores de plataformas de vendas entre particulares como OLX e Custo Justo pouco familiarizados com o aplicativo da SIBS, refere o Partal da Queixa.