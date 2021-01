"Burnout" de profissionais preocupa Ordem dos Médicos

João Pedro Campos Hoje às 22:12 Facebook

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Carlos Cortes, afirmou-se esta quinta-feira preocupado com casos de cansaço e "burnout" de profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à covid-19.

Carlos Cortes lembra que a SRCOM tem um Gabinete de Apoio ao Médico, que trabalha diretamente com a Unidade de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e que está disponível para quem precisar de ser apoiado.

"Um profissional de saúde em situação de exaustão e burnout não está ativo", considera Carlos Cortes.

O assunto foi um dos que foram conversados na reunião da SRCOM com a Administração Regional de Saúde do Centro, esta quinta-feira, tendo havido convergência entre as duas instituições.

"Houve concordância em potenciar esta ajuda aos profissionais de saúde que estão há vários meses, sem parar, na linha da frente do combate à pandemia", salienta o presidente da SRCOM.