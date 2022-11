Burocracia é entrave para quem atravessa a fronteira para trabalhar

Lei existe, mas procedimentos das administrações públicas não evoluíram e sobrecarregam trabalhadores.

Teresa Ventín, 54 anos, reside em Vigo e trabalha há 22 em Valença, como coordenadora do Eures Transfronteiriço Norte de Portugal-Galiza. Um serviço que presta apoio a trabalhadores que vivem num país e se deslocam para trabalhar no vizinho.

Conhece como poucos a dinâmica da mobilidade laboral na Eurorregião e as dificuldades que enfrentam os trabalhadores transfronteiriços. Ela própria as viveu durante a pandemia com o fecho da fronteira, que a obrigou, por vezes, a esperar horas na fila para atravessar a ponte internacional Tui-Valença e chegar até ao trabalho em território português. Na qualidade de coordenadora do Eures, indica como principal obstáculo ao mercado de trabalho na Eurorregião, "a carga burocrática" com que têm de lidar diretamente os portugueses contratados por empresas da Galiza e os galegos que tenham o seu posto de trabalho no Norte de Portugal. E que trabalham principalmente em áreas como hotelaria, indústria automóvel, comércio e serviços.