C2S quer melhorar a alimentação dos bebés nas creches

O C2S - Creche com Sabor e Saúde nasceu para alterar os hábitos alimentares nas creches, para as crianças até aos três anos.

Esta iniciativa surgiu da necessidade de intervenção nos infantários, onde "há falta de orientação alimentar". O projeto está presente em 19 estabelecimentos . Finalizada a experiência, será disponibilizado um documento com informação para promover práticas alimentares em todas as instituições a nível nacional.

Coordenado por uma equipa de profissionais no âmbito das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), o C2S- Creche com Sabor e Saúde é apoiado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Alunos e professores daquela faculdade estão a trabalhar neste projeto.