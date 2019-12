"Cá estou eu", diz Marcelo na chegada ao jantar de fim de ano no Corvo

Ontem às 23:59 Facebook

O Presidente da República chegou cerca das 21.45 horas dos Açores (22.45 horas em Portugal continental) ao jantar de fim de ano com a comunidade da ilha do Corvo, desejando que 2020 seja melhor em "muitos aspetos da vida de toda a gente".

"Cá estou eu. Cá estou eu", repetiu aos jornalistas, ao mesmo tempo que ia cumprimentando, uma a uma, as cerca de 150 pessoas que marcam presença esta noite no jantar na ilha do Corvo.

A visita do chefe de Estado chegou a estar em dúvida por causa do mau tempo, mas Marcelo Rebelo de Sousa aterrou ao começo da tarde na ilha mais pequena dos Açores, de onde emitirá, na quarta-feira, a mensagem de ano novo.

Para 2020, Marcelo Rebelo de Sousa almeja um "ano melhor, quer no mundo, quer na Europa, quer em Portugal".

E prosseguiu: "Preferia que o ano que vem fosse melhor em muitos aspetos da vida de toda a gente".

Sobre os Açores, o chefe de Estado mostrou-se "gratíssimo" pela forma como foi recebido após uma ideia - passar o ano no Corvo - apresentada "muito tarde, de surpresa, e houve que responder a esse desafio tardio, e foi um acolhimento extraordinário".

"Desejo que os açorianos continuem a ser como são, são espetaculares", disse ainda.

Questionado sobre as regionais nos Açores em 2020, as únicas eleições que Portugal terá no novo ano, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o quadro autonómico e manifestou o desejo de "progresso económico e social" para o futuro do arquipélago, sem entrar no detalhe do sufrágio.

Este ano, e pela primeira vez, a mensagem de ano novo do Presidente da República é transmitida a partir do Corvo, nos Açores, onde Marcelo Rebelo de Sousa faz a sua passagem de ano, com os habitantes da ilha açoriana, a 1.890 quilómetros de Lisboa.

Eleito em 24 de janeiro de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 09 de março e fez a sua primeira mensagem aos portugueses, através da televisão, em 01 de janeiro de 2017.