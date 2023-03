Cabaz com isenção de IVA terá pelo menos 30 produtos

A lista de bens alimentares que está a ser definida entre o Governo, os produtores e os distribuidores abrangerá, pelo menos, 30 produtos essenciais que terão isenção de IVA (o imposto é reduzido para 0%), apurou o JN, junto de fonte próxima das negociações. A maioria dos produtos tem, atualmente, o IVA a 6% e o Governo quer a lista fechada na segunda-feira.

É o gabinete do primeiro-ministro que está a coordenar as negociações deste fim-de-semana, que definirão a lista de produtos que deixará de ter IVA nos próximos seis meses, com início em abril e fim em outubro. Do outro lado da mesa estão os produtores, representados pela Confederação dos Agricultores de Portugal, e o retalho alimentar, representado pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

Até que se concluam as negociações, nenhuma das partes revela que produtos estão a ser discutidos. Fonte próxima do processo disse, ao JN, que a lista em análise tem "um pouco mais do que 30 produtos" considerados essenciais na alimentação dos portugueses. Tal como o ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou anteontem na conferência de Imprensa de apresentação das medidas para mitigar o aumento do custo de vida, o Governo socialista pretende ter a lista fechada "no início da semana".