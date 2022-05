Cabaz de 63 produtos aumentou 17 euros desde janeiro

Rita Neves Costa Hoje às 07:55 Facebook

Um cabaz com 63 produtos essenciais de alimentação custava 204,91 euros a 25 de maio, o que corresponde a um aumento de 17,20 euros desde 5 de janeiro e de 21,28 euros face a 23 de fevereiro.

Os dados calculados pela Deco Proteste apontam que o óleo alimentar, a farinha para bolos e o salmão foram os produtos que tiveram o maior aumento no preço desde o início do ano.

A título de exemplo, o óleo alimentar (100% vegetal) custava 2,30 euros a 5 de janeiro e passou para 3,58 euros a 25 de maio, um aumento de 56%. Já a farinha para bolos teve um crescimento de 37% no valor entre as duas datas, custando agora 1,65 euros. A Deco Proteste regista ainda variações consideráveis, apesar de menos elevadas, nos ovos da classe M/L e no azeite virgem, por exemplo.