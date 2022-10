Cabazes mantêm-se no início de 2023

Os beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) estão há meses sem receber peixe congelado, azeite e atum. Em setembro e este mês, os cabazes continuam a ter em falta sete dos 21 alimentos atribuídos às famílias com dificuldades económicas, que também estão a receber os produtos em menor quantidade. Ontem foi publicada a resolução, aprovada em Conselho de Ministros, dando conta de que as impugnações judiciais à aquisição de alimentos estão ultrapassadas. Como sobrou dinheiro, o programa vai estender-se ao primeiro trimestre de 2023, consagrando 18,9 milhões de euros para esse fim.

Destinada a reprogramar a despesa relativa à aquisição de bens alimentares com recurso ao POAPMC, a resolução atualiza os montantes investidos neste programa de apoio aos mais carenciados, cuja taxa de execução foi inferior ao programado em 2020 e em 2021. Em 2020, foram aplicados apenas 17,2 milhões dos 32,9 milhões previstos (menos 15,7 milhões) e, em 2021, foram investidos 26,9 milhões dos 32,9 milhões inscritos (menos seis milhões).

Decisão definitiva