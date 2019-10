Caçadores temem javalis de cativeiro vindos de Espanha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:18 Facebook

Caçadores acusam a introdução clandestina em território nacional de javalis criados em cativeiro em Espanha, temem doenças, a eventual alteração da genética da espécie e até a extinção do animal em estado puro. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas refuta a teoria.

Mas para clarificar esta situação, há um estudo encomendado pelo Governo sobre a população da espécie em Portugal que deverá avançar este ano. Será coordenado pelo especialista Carlos Fonseca da Universidade de Aveiro, que defende a importância da investigação "com a colaboração dos caçadores". Revela que três doenças preocupam as comunidades científica e cinegética: peste suína africana, trichinella e tuberculose. "De acordo com a legislação, a reintrodução de javalis é completamente proibida. É considerada crime e deve ser alvo de denúncia", diz ainda o biólogo, que não duvida da sua prática.

A Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) afirma que "em Espanha o negócio da criação de javalis prolifera" e há registo de situações na fronteira, onde animais foram utilizados para povoar zonas de caça e a espécie escasseia.