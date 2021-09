Cada doente com Alzheimer custa cinco mil euros por ano

Rita Neves Costa Hoje às 16:41 Facebook

Portugal despende o equivalente a 1% do PIB para tratar doença. O maior peso é com cuidadores e apoios sociais.

Portugal gasta todos os anos, em média, dois mil milhões de euros de despesa pública e privada para tratar pessoas com a doença de Alzheimer. Os custos médicos e não médicos podem, em conjunto, superar os cinco mil euros anuais por cada doente. Apesar do custo elevado com internamentos e medicamentos, são os cuidadores e os apoios sociais a representar a maior fatia da despesa.

O valor "avassalador", de acordo com João Massano, presidente do Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência, estará, no entanto, "subestimado", uma vez que nem todos os óbitos são imputados à doença neurológica.