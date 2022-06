Cada português produz 1,4 quilos de lixo por dia

A produção de resíduos urbanos em Portugal aumentou para o dobro no último quarto de século. Em 2020, produziram-se 5,3 milhões de toneladas. Cada português foi responsável, em média, por 1,4 quilos por dia. Mais de meia tonelada num ano.

Dados divulgados pela Pordata, no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje, revelam que o país está acima das médias europeias no aumento de produção de resíduos urbanos (50% contra 14% da UE27 desde 1995), e ao nível do seu destino (54% vai para aterro contra 23% da UE) e tratamento (13% vai para reciclagem contra 30% da UE).

Há 25 anos, 90 % do lixo era depositado em aterros (média da UE era 65%). Apenas 1% ia para reciclagem. As associações ambientalistas Zero e Quercus, defendem que Portugal "errou na trajetória" e necessita de novas políticas de redução e reutilização.