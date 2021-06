Cada vez mais alunos inscritos para aprender mandarim nas escolas

JN Hoje às 13:46 Facebook

Há 493 alunos do Secundário a aprender mandarim em 13 escolas públicas de 12 concelhos, um aumento de 70% de inscritos em dois anos letivos.

Os números, avançados ao JN pelo Ministério da Educação, evidenciam um crescente interesse dos jovens, mas são apenas uma pequena parte do que se está a fazer no país para ensinar a língua chinesa. Se somarmos os projetos dos cinco institutos Confúcio, os números facilmente ultrapassam os 3 mil.

De acordo com o Ministério da Educação, no ano letivo 2018/2019 estavam inscritos 289 alunos. Em 2019/2020, altura em que o ensino passou a ser lecionado também em escolas profissionais, o número subiu para 420 (290 no 10.º ano, 118 no 11.º e 12 no 12.º ano). Já no atual ano letivo - que corresponde ao sexto do projeto de ensino de mandarim nas escolas portuguesas - estão inscritos 493 (238 no 10.º ano, 244 no 11.º e 11 no 12.º ano), o que corresponde a um aumento de 17% face ao ano anterior e de 70% em relação a 2018/2019.