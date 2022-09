Cada vez mais estrangeiras vêm a Portugal ter filhos

Fenómeno do "turismo de nascimento" é recente mas está a crescer no Serviço Nacional de Saúde.

Há cada vez mais mulheres estrangeiras residentes a darem à luz em Portugal, mas também está a aumentar o número de grávidas de outras nacionalidades que vêm cá apenas para ter os filhos. Um fenómeno já apelidado de "turismo de nascimento".

Ao JN, o Hospital de Gaia diz que os partos relacionados com este fenómeno estão a crescer e o Centro Materno Infantil do Norte confirma a existência do mesmo, particularmente com origem em Angola e no Brasil. São maioritariamente mulheres mal vigiadas, com patologias da gravidez ou doenças preexistentes.