Cada vez mais famílias contratam um Pai Natal para animar a consoada

Empresários queixam-se de que há menos figurantes e não têm "mãos a medir" para pedidos, que cresceram 20%. Cabelo e barba naturais são requisitos procurados.

Os empresários de animação de eventos não estão a conseguir dar resposta aos pedidos de pais natais. Aliado ao facto do efeito pós-pandemia ter levado a um aumento das solicitações (há cada vez mais famílias a contratar o homem das barbas brancas para animar-lhes a festa), há menos quem se disponibilize por ser um trabalho mal pago.

Segundo as empresas que os contratam, há poucos pais natais com cabelo e barba naturais - uma exigência cada vez mais frequente dos clientes - e o que recebem faz com que sejam cada vez menos aqueles que se dispõem a assumir a função. Só na plataforma de serviços Fixando, a procura aumentou 20% e mais de 80% dos clientes estão sem resposta.