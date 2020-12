Cada vez mais famílias pedem ajuda para cuidar dos filhos

Joana Amorim Hoje às 08:10 Facebook

Há cada vez mais famílias a pedirem ajuda para alimentar os filhos. Com mais de um quinto das crianças em risco de pobreza, pedem-se políticas transversais. Banco Alimentar fala em "sobrevivência".

Pedem bonecas. Carrinhos. Falam de um Pai Natal em lay-off. Pedem roupa quente. Pedem pela felicidade da mãe - "chora muito, por dificuldades da vida e medo de nos faltar com alguma coisa". Com a inocência dos pedidos a desvanecer-se à medida que crescem. As cartas ao Pai Natal transfiguraram-se com a pandemia. Com pedidos, muitos, para que o velhinho de barbas brancas ponha fim ao bicho.

A pobreza já tinha entrado porta dentro das famílias muito antes do vírus chegar. Com 2,2 milhões de pobres, Portugal tem nas suas crianças o elo mais fraco. Com mais de um quinto em risco de pobreza. Muitas em famílias monoparentais, onde o flagelo atinge mais de um terço. Numa feminização da pobreza.