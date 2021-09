Cada vez mais freguesias onde se elege de braço no ar

A. C. R. Hoje às 10:42 Facebook

Nas localidades com menos de 150 habitantes tem de se votar para a junta em plenário.

Existem em Portugal Continental, segundo o INE, 48 freguesias com menos de 150 moradores, onde, no dia das eleições os eleitores só recebem dois boletins: para a Câmara e para a Assembleia Municipal. A junta não é eleita nesse dia, mas mais tarde no chamado plenário de freguesia ou plenário de cidadãos.

O plenário, que visa eleger três membros que formarão a junta não pode, todavia, deliberar validamente sem que estejam presentes "pelo menos" 10% dos cidadãos eleitores recenseados.