Cada vez menos dinheiro circula dentro das escolas

Os alunos portugueses utilizam cada vez menos dinheiro físico para pagar as refeições ou para comprar produtos na papelaria da escola, como folhas de teste ou outro tipo de material escolar.

O modelo de cartões escolares pré-pagos, além de ser uma identificação do estudante, é hoje a norma para realizar transações em ambiente escolar. A Edubox, uma das empresas a atuar no setor, estima que 321 mil alunos usem a sua "carteira digital" e já não levem dinheiro para a escola. Serão 600 mil a partir de janeiro, com a adesão de mais autarquias. O número de alunos sem moedas ou notas nos bolsos será, contudo, muito maior, já que há mais entidades a permitir que os pais façam carregamentos digitais nos cartões dos filhos. Na maioria dos casos, o processo não implica custos para os pais, mas há exceções.

"Neste momento, a nossa solução de gestão do cartão escolar [carteira digital] encontra-se implementada em 102 municípios, 1123 escolas, abrangendo um universo de 321 mil alunos", descreve Amaral Carvalho, diretor-executivo da Edubox. Através da plataforma SIGA, os encarregados de educação conseguem efetuar, gerir e monitorizar os movimentos do cartão escolar, que podem ser feitos em dinheiro num posto de pagamento CTT/Payshop, por multibanco ou MB Way. Na prática, isto significa que nenhum dinheiro em numerário é usado para pagamentos na escola, a não ser que o estabelecimento tenha um terminal Payshop ou um moedeiro.