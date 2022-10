Caem medidas de Temido para resolver falta de médicos de família

As medidas aprovadas no último Orçamento do Estado (OE) para contrariar a crescente falta de médicos de família não constam da nova proposta de OE para 2023, apresentada segunda-feira pelo Governo. Assim como deixou de haver qualquer referência a incentivos para os especialistas que se deslocam para zonas carenciadas. Há, no entanto, intenção de desenvolver "um plano integrado" para facilitar o acesso aos cuidados primários dos utentes que não têm médico de família.

Aprovado em junho passado, o OE para 2022 previa o pagamento, durante três anos, de um acréscimo de 60% do salário base aos recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar colocados em centros de saúde com uma taxa de cobertura de médicos de família inferior à média nacional.

Com a nova equipa ministerial, liderada por Manuel Pizarro, parece cair a medida desenhada pela ex-ministra Marta Temido, para tentar tornar as vagas para as unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP) mais atrativas. Refira-se que nos últimos concursos para contratação de médicos de família têm ficado muitas vagas por preencher e havia, em setembro, 1,3 milhões de utentes sem médico de família.