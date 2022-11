Caldas da Rainha e Portimão: maternidades fecham vários dias seguidos

Inês Schreck Hoje às 21:52 Facebook

As dificuldades dos hospitais para manter as urgências de obstetrícia e os blocos de parto abertos persistem e em alguns casos agudizam-se. Esta semana, há seis maternidades que encerram por falta de médicos, duas das quais durante vários dias seguidos.

O fecho mais prolongado é o do Hospital de Portimão. Segundo informação do Portal do SNS, o bloco de partos encerra quarta-feira às 9 horas e só tem reabertura prevista para as 21 horas da próxima segunda-feira. O que significa que todos os partos do Algarve vão ficar concentrados em Faro.

No Hospital das Caldas da Rainha, a urgência e o bloco de partos fecham sexta, sábado e domingo.