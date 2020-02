Calendário solidário leva crianças da pediatria à Marinha

Hoje às 16:32 Facebook

No ano em que comemora 100 anos, a Barbot juntou-se à Marinha Portuguesa para fazerem nascer um calendário solidário, onde as crianças são protagonistas.

O calendário "Marinheiros da Esperança", fruto de uma colaboração entre a Barbot e a Marinha Portuguesa com o apoio do Hospital de São João, retrata crianças que sofrem ou sofreram de alguma doença em vários espaços onde a Marinha está presente, entre os quais o Museu de Marinha, o Planetário Calouste Gulbenkian e a Escola de Mergulhadores.

As receitas do calendário, cujo custo é de cinco euros, revertem a favor do projeto "Marinheiros da Esperança", que desenvolve várias ações nos serviços educativos dos hospitais portugueses. Coordenado pelo Centro Hospitalar de São João, o projeto em causa nasceu no âmbito das comemorações dos 700 anos da Marinha e resultou num livro que ilustra, com desenhos feitos por crianças e jovens internados em várias pediatrias do Serviço Nacional de Saúde, momentos da relação de Portugal com o mar.

"Ao longo da nossa história coletiva, o Mar foi sempre sinónimo de Esperança e de Superação. Esperança num futuro melhor e de horizontes mais largos. Superação, ultrapassando as dificuldades e vencendo os desafios", justifica o almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada.

A produção do calendário, cujas imagens foram captadas pela fotógrafa Madalena Casal, ficou a cargo da Barbot. "Os problemas sociais sempre foram uma preocupação ao longo da nossa História. No ano em que comemoramos o 100.º aniversário, não poderíamos pensar numa forma mais bonita de assinalar esta data tão especial do que apoiar os serviços educativos das pediatrias que todos os dias desenvolvem um trabalho notável junto das crianças que padecem de problemas crónicos", disse Sofia Miguel, diretora de Marketing da empresa portuguesa de decoração e renovação de interiores.