Calor deixa sete distritos e a Madeira sob aviso amarelo

Sete distritos de Portugal continental e a ilha da Madeira estão, este sábado, sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre, estão sob aviso amarelo até às 18 horas de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também a ilha da Madeira (Costa Norte, Costa Sul e regiões montanhosas) está sob aviso amarelo, até às 21 horas, devido ao tempo quente e à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No continente, o céu vai apresentar-se hoje geralmente limpo, com mais nebulosidade no litoral Centro no início e no fim do dia. O vento pode soprar por vezes forte de norte no litoral oeste e nas terras altas.

Para os Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas e para a Madeira períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira e nas terras altas.

Quanto a temperaturas, Lisboa vai chegar aos 29 graus Celsius, Ponta Delgada aos 24 e Funchal aos 27.

