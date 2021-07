Calor desconfina com quase todo o país acima dos 30 graus

Rita Salcedas Hoje às 17:08 Facebook

Tempo quente com vento na zona costeira é o que se pode esperar para o fim de semana. Das 18 sedes de distrito de Portugal continental, só em três não se prevê que os termómetros atinjam os 30 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para sábado, "tempo quente com céu pouco nublado ou limpo", com períodos de maior nebulosidade em alguns locais do litoral Centro até ao início da manhã.

As temperaturas vão subir, em especial a máxima e sobretudo nas regiões Centro e Sul: as mínimas vão variar entre os 13 graus (em Bragança, Coimbra e Leiria) e os 24 (em Portalegre); e as máximas entre os 25 graus (em Aveiro) e os 41 (em Évora). Os termómetros vão mesmo atingir ou ultrapassar os 30 graus em 15 das 18 principais cidades do território continental - com exceção para Porto, Aveiro e Viana do Castelo, onde se preveem máximas de 26 graus, no primeiro caso, e 25, nos restantes.

Segundo o IPMA, O vento espera-se em geral fraco a moderado, de norte, soprando moderado a forte na faixa costeira acima do Cabo Raso, em especial durante a tarde.

Para domingo, embora as previsões meteorológicas sejam semelhantes às de sábado, é esperada uma descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste, e também na mínima, no interior Centro e Alto Alentejo. Assim, as máximas vão desde os 22 graus, em Aveiro, e os 40, em Évora e Beja. E as mínimas entre os 13, em Viseu, e os 23, em Faro.

