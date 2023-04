Calor leva Cascais a assegurar vigilância em 9 das 11 praias a partir de sexta-feira

O tempo quente que se faz sentir, com alguns distritos a registarem temperaturas até aos 35 graus, e que está para ficar até a meio da próxima semana, levou o município a garantir vigilância em 9 das 11 praias de Cascais a partir de sexta-feira, 28 de abril. A autarquia cascalense espera um ano com mais visitantes devido à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que irá decorrer em Lisboa durante a primeira semana de agosto.

Devido à vaga de calor, a Câmara de Cascais antecipou a vigilância de nove das 11 praias do município para esta sexta-feira. As praias de Avencas e Cresmina são as únicas que só vão ter vigilância a partir de 1 de maio, dia em que se inicia oficialmente a época balnear no município.

Apesar de a época só abrir oficialmente na próxima segunda-feira, a autarquia tem agendada uma cerimónia, às 10 horas da sexta-feira na praia do Tamariz, junto à piscina Oceânica, no Estoril, com a presença do dispositivo municipal de Sensibilização e Fiscalização da Época Balnear de Cascai, revelou a autarquia numa nota enviada às redações.

Assim, de 1 de maio a 15 de outubro, todas as 11 praias balneares de Cascais passam a ter vigilância assegurada, contando com o apoio de mais de 54 nadadores-salvadores. Apenas seis têm vigilância ao longo de todo o ano: as praias da Conceição, Duquesa, Moitas, São Pedro do Estoril, Parede e Carcavelos.

Em caso de emergência, o concelho conta ainda com vários "desfibrilhadores automáticos externos, planos rígidos e comunicações VHF para todos os nadadores-salvadores, dois veículos moto 4 equipadas para assistência a banhistas", sublinha a autarquia cascalense.

O município garante que está "tudo pronto para mais uma grande época balnear em Cascais", esperando ainda mais visitantes com a JMJ, que irá decorrer na semana de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

"O grande desafio que nos espera este ano é a JMJ, com 60 a 70 mil jovens a dormir em Cascais e a passar aqui as manhãs e tardes quando não houver programa em Lisboa," aponta Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, citado no comunicado.

Para garantir a segurança dos 200 mil jovens que podem vir a visitar as praias de Cascais, o município garante que está a organizar uma "megaoperação", com equipas preparadas para uma maior afluência, prevendo o reforço de nadadores-salvadores, vigilância e limpeza nas semanas de 24 de julho a 6 de agosto.

Entre os vários dispositivos de apoio aos banhistas encontra-se ainda a Estação Salva-Vidas de Cascais, aberta 24 horas por dia, com nove tripulantes. Durante a época balnear, a polícia marítima de Cascais terá "18 elementos no terreno, equipados com três viaturas TT, uma Moto 4x4, uma embarcação e uma moto de água", revela a autarquia.

A Câmara de Cascais destaca ainda outros projetos em curso com vista à vigilância das praias: o SeaWatch Cascais (apoiado por duas viaturas TTAMAROK e quatro militares nadadores-salvadores para assegurar a segurança nas praias não vigiladas) e o Praia Segura (que volta a Cascais para vai realizar a vigilância apeada das zonas costeiras com militares da marinha portuguesa). A Época Balnear de Cascais conta também com o apoio da GNR, PSP e Polícia Municipal.

Nesta época balnear regressam também às praias cascalenses "o programa Bandeira Azul, dos Voluntários Maré Viva, e do programa Praia Acessível, Praia para Todos em Carcavelos, Poça, Tamariz, Moitas e Conceição" - locais que contam com zonas de sombra exclusivas a pessoas com deficiência, cadeira de transporte de criança no areal, painéis de praia com áudio-guia acessível através de QrCode e folhetos informativos em braille nos postos Maré Viva, acrescenta a autarquia.