Calor leva concessionários a pedir para abrir época balnear mais cedo

Rogério Matos Hoje às 18:35

A época balnear a nível nacional só deve começar este domingo, arrancando em Cascais e na Madeira. Mas alguns concessionários de praias de Cascais e Almada pediram às autarquias para começar a explorar os negócios no areal mais cedo. Para tal, garantem a vigilância com nadadores salvadores.

Algumas praias de Cascais vão ter, a partir deste sábado, os apoios de praia, como toldos e palhotas, a funcionar e nadadores salvadores a assegurar o salvamento aquático.

A informação foi avançada ao JN pelos capitães dos Portos de Cascais e Lisboa, que consideram que esta antecipação vai fazer aumentar a segurança dos banhistas. Em Almada, é previsto que a época balnear comece apenas em junho mas, de acordo com Diogo Branco, capitão do Porto de Lisboa, "houve 12 concessionários que pediram - e tiveram a aprovação - para começar já este domingo. No dia 7, outro concessionário abrirá o negócio na frente praia e no dia 15 outros dois".