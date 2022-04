Calor leva Marinha a reforçar vigilância junto às praias

Rogério Matos Hoje às 18:00 Facebook

A Marinha vai reforçar a vigilância junto às praias entre Lisboa e o Algarve onde se prevê maior afluência de pessoas durante o fim de semana da Páscoa e até ao fim do verão. Na zona norte não haverá reforço de militares, mas a Polícia Marítima, bombeiros e nadadores salvadores estarão em permanente atenção aos movimentos na orla costeira de Matosinhos.

"A qualquer momento são colocados meios nas zonas onde se verificar maior afluência", diz ao JN Santos Amaral, comandante da Polícia Marítima do Douro, que acrescenta que tem prontas duas embarcações salva vidas para patrulhar toda a costa norte.

Na zona centro, entre a Nazaré e Sines, os fuzileiros vão patrulhar as praias em viaturas todo o terreno Amarok e na foz do Tejo, uma embarcação salva vidas vai patrulhar a zona costeira entre a Caparica e Carcavelos de forma permanente. Este será o primeiro fim de semana em que haverá um reforço de meios nas praias pelo perigo que o mar apresenta, com correntes fortes, fundões, bem como pela ausência de nadadores salvadores que assegurem essa vigilância constante.