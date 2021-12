Calvário das obras para alargar a A4 vai demorar pelo menos mais um ano

Hugo Silva e Marta Neves Hoje às 07:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Intervenção entre Águas Santas e Ermesinde devia ter ficado pronta em 2020. Autarcas revoltados. Não se vê ninguém a trabalhar mas Brisa garante que empreitada não está parada.

Quando os Xutos e Pontapés lançaram a música "Longa se torna a espera", corriam os anos 80 do século passado, não estariam com certeza a pensar na A4. Mas o tema bem poderia ser a banda sonora das obras de alargamento do troço daquela autoestrada entre Águas Santas (Maia) e Ermesinde (Valongo), cuja conclusão, após várias derrapagens, tinha sido apontada para final de 2020. A Brisa admite agora, ao JN, que isso só acontecerá em dezembro de 2022. Mais um ano de constrangimentos no troço mais usado da A4, por onde passam 82 mil condutores todos os dias.

EXPLICAÇÕES EM 2022