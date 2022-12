Câmara da Amadora quer desviar doentes das urgências

A Câmara da Amadora dispõe uma linha telefónica de saúde para evitar a ida às urgências de doentes idosos menos graves. Podem ligar pessoas com mais de 65 anos que tenham aderido ao cartão municipal gratuito Amadora 65+ e, consoante o quadro clínico, terão acesso a teleconsultas ou consultas médicas ao domicílio sem pagar. Os municípios de Oeiras e Cascais têm serviços semelhantes.

"Temos 5000 beneficiários. Se todos precisarem, terão acompanhamento em casa ou via teleconsulta e não necessitam de ir para a urgência", exemplifica, ao JN, Ana Moreno, chefe da Divisão de Intervenção Social da Câmara da Amadora.

Numa altura de grande afluência na urgência do Hospital Amadora-Sintra, com tempos de espera elevados, a autarquia acredita que a linha de saúde pode contribuir para a redução do número de idosos que se deslocam ao hospital.