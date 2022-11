Câmara de Caminha discute no dia 17 contrato assinado por Miguel Alves

João Vasconcelos e Sousa e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:01 Facebook

O polémico contrato assinado em 2020 pelo atual secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, quando era autarca de Caminha, vai voltar a ser discutido no próximo dia 17, numa assembleia municipal extraordinária requerida pelo PSD local. Esta quarta-feira ficou a saber-se que, dos dois projetos mencionados pelo governante como "evidência do trabalho" da empresa contratada, um já tinha abortado quando o negócio foi proposto e o outro ainda não existia.

Ao que o JN apurou, da ordem de trabalhos da reunião da assembleia municipal consta a "apreciação e discussão das notícias levadas a público na comunicação social nacional sobre a investigação do Ministério Público e a auditoria do Tribunal de Contas" ao contrato-promessa celebrado entre o município e a Green Endogenous (GE).

Serão também discutidas "as condições de cumprimento/incumprimento" do polémico contrato e votada "uma proposta de recomendação à Câmara Municipal", para que esta "exerça os direitos previstos na cláusula 8.º do referido contrato-promessa". Essa solução implicaria a resolução do contrato, que incluiu um adiantamento de 300 mil euros à empresa.