Câmara de Lisboa vai avaliar impactos do alargamento do aeroporto da Portela

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, esta manhã, uma proposta para que sejam feitos estudos de avaliação do impacto da possível expansão do aeroporto Humberto Delgado (Portela).

O documento, subscrito pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, reuniu contributos de todas as forças políticas que compõe o executivo camarário (CDS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda) e foi aprovada por unanimidade em reunião privada do executivo. A autarquia compromete-se a fazer um levantamento dos focos de poluição, níveis de ruído, emissões e efluentes produzidos no aeroporto da Portela, e ainda a realizar um debate público sobre os impactos atuais e futuros da infraestrutura aeroportuária na cidade.

A CML vai pedir ao Governo que lhe dê a conhecer o Plano Expansão da Capacidade Aeroportuária de Lisboa e solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma avaliação de impacte ambiental para a expansão da capacidade do aeroporto de Lisboa. A autarquia compromete-se ainda a instalar um sistema de monitorização de avaliação dos níveis do ruído e das emissões atmosféricas (incluindo partículas e micropartículas) provenientes do aeroporto.

O vereador do PCP João Ferreira, em declarações ao JN, destacou algumas medidas propostas pelo PCP incluídas na proposta, como o estudo sobre os impactos do aeroporto e da expansão prevista, assim como a instalação de um sistema autónomo de medição do ruído "em complementaridade com os sistemas de monitorização que já existem".

O comunista considera "a solução Portela-Montijo errada" e defende "a necessidade de construção de um novo aeroporto internacional em Lisboa "que responda às necessidades do século XXI e que venha a substituir, de forma faseada, o actual aeroporto situado na Portela". "O PCP não está fechado à solução do novo aeroporto do Montijo", avança ainda, referindo-se à polémica construção do futuro aeroporto em Alcochete já aprovada pelo Governo.