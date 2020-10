Câmaras a dar desconto no IRS duplicaram numa década. Saiba quais são

Paulo Ribeiro Pinto (JN/DV) Hoje às 07:46 Facebook

Número de municípios que abdicam da totalidade da receita do imposto a favor dos contribuintes vai aumentar em 2021.

No próximo ano, mais câmaras municipais vão devolver parte ou a totalidade da receita de IRS a que têm direito a favor dos seus contribuintes (e eleitores). De acordo com o levantamento feito pelo JN/Dinheiro Vivo, serão 137, mais três do que neste ano. Numa década, o número de autarquias a abdicar de parte ou a totalidade do imposto subiu de 66 para 137, mais do que duplicou. Mesmo assim, ainda representam apenas 44,4% dos 308 municípios.

A lista não está fechada, uma vez que as autarquias ainda podem comunicar a decisão sobre esta matéria até ao final de dezembro. Em todo o caso, os dados que constam do Mapa 12 do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) já permitem fazer um retrato dos municípios mais generosos, cruzando estes dados com as decisões das Assembleias Municipais.